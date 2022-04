RDC: Un «soldat ivre» tue huit personnes dans l’Ituri

La province d’Ituri, dans le Nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a enregistré dimanche une nouvelle tuerie de civils, attribuée à un «soldat ivre».

L’incident s’est produit dans la localité de Bambu, située à plus de 40 kilomètres du chef-lieu de la province de l’Ituri, Bunia. «Vers 07 heures, un soldat ivre a tué 8 personnes dont son chef d’unité et ses deux gardes du corps en plus de 5 civils», a déclaré Dieudonné Lossa, président de la société civile de l’Ituri. Les 5 civils sont des passagers d’un bus qui passait près de là.

Le porte-parole de l’armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo a condamné cet acte, estimant toutefois, qu’il s’agit d’«un cas isolé qui ne peut pas entamer la discipline militaire au sein des unités engagées au front».

La province d’Ituri fait partie des régions les plus instables de la RDC, avec des cas de meurtres assez fréquents, attribués pour la plupart à des groupes rebelles armés. Mais on y répertorie aussi des situations de meurtres de civils commis par des militaires «ivres» ou pressés par un choc émotionnel.