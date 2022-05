La famille de Paul Rusesabagina assigne le Rwanda en justice pour enlèvement

La famille de Paul Rusesabagina, actuellement détenu au Rwanda, vient d’engager un procès contre le gouvernement de Kigali pour l’enlèvement du héros du film «Hôtel Rwanda», et réclame un dédommagement.

La plainte a été déposée aux Etats-Unis d’Amérique (USA) et stipule que «le Gouvernement du Rwanda et des fonctionnaires rwandais de haut rang ont conspiré pour faciliter et exécuter un complot élaboré visant à attirer Paul Rusesabagina de son domicile au Texas vers le Rwanda, où il serait torturé et détenu illégalement pour le reste de sa vie».

La famille et les avocats de Rusesabagina revendiquent «un préjudice de 400 millions de dollars» et annoncent une conférence de presse à ce sujet, ce mercredi 03 mai à Washington.

En exil aux Etats-Unis et en Belgique depuis 1996, Paul Rusesabagina, fervent critique du gouvernement de Paul Kagame, avait été arrêté par la police fin août 2020, à l’aéroport de Kigali, dans des circonstances troubles. Il avait déclaré qu’il pensait se rendre au Burundi, mais que le jet privé à bord duquel il voyageait avait finalement obligé d’atterrir au Rwanda.

Le ministre rwandais de la Justice avait admis que son pays a «payé pour faciliter le voyage» qui a conduit Rusesabagina à Kigali. «Il y a une personne qui travaillait de longue date avec M. Rusesabagina, qui avait suscité l’intérêt de notre département des enquêtes criminelles (…) et le paiement visait à faciliter le projet de cet homme d’amener Rusesabagina au Rwanda», avait-t-il expliqué.

Paul Rusesabagina purge actuellement une peine de 25 ans de prison au Rwanda pour «terrorisme, meurtre et financement de rébellion».