Les séparatistes au Cameroun imposent des Journées «ville morte» en région anglophone

Les séparatistes des deux régions anglophones du Cameroun ont décrété ce dimanche 15 mai une opération «ville morte» dans ces régions, en prélude à la commémoration de la fête de l’unité nationale qu’ils comptent boycotter.

L’opération devrait être maintenue jusqu’au 20 mai 2022 au moins, date de la commémoration de la 50ème édition de cette fête nationale. «Les boutiques maintiendront leur rideau fermé toute la journée. Les agences de voyages resteront fermées. Les écoles et les marchés fermés aussi. Les taxis ne doivent pas travailler non plus, tous resteront garés toute la journée à partir du 15 mai», ont exigé les groupes armés séparatistes.

Depuis 2016 où la crise a commencé dans les zones anglophones du Cameroun, les séparatistes y imposent des opérations «ville morte» chaque année, à l’approche de la fête de l’unité nationale. Cette année, ils brandissent des représailles contre les populations qui ne respecteront pas le mot d’ordre.

Pour les autorités camerounaises, cette Fête nationale placée cette année sous le thème «Forces de défense et de sécurité au service du peuple, pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l’émergence du Cameroun», doit être «un moment de communion nationale, de consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et du renforcement du sentiment d’appartenance à une et même Nation».