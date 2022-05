Le Gabon homologue le passeport CEMAC

Le Gabon autorise désormais la délivrance du passeport CEMAC à ses citoyens après la paraphe du rapport d’homologation ce dimanche, par Libreville représenté par son ministre de la Défense et le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Daniel Ona Ondo.

Le passeport CEMAC a été instauré depuis 2008, mais le Gabon restait le dernier pays de la sous-région à ne pas l’avoir homologué. Ce passeport permet à son détenteur de circuler librement dans les six pays membres de la CEMAC et sans visa ni carte de séjour pour les séjours de moins de 90 jours.

«Ce nouveau passeport, hautement plus sécurisé, répond aux exigences de la CEMAC et sera conforme aux dernières spécifications techniques de l’OACI sur les documents de voyage, telles que consignées dans son référentiel N°9303», a précisé la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) du Gabon, dans un communiqué.

Ce passeport est un véritable outil pour l’intégration sous-régionale, mais plusieurs pesanteurs demeurent, notamment l’existence de certaines taxes sur des produits circulant au sein de la CEMAC, a déploré le président de la Confédération patronale gabonaise, Alain Ba Oumar. Les opérateurs économiques plaident pour une réelle intégration qui permettra un développement large et rapide de la sous-région.