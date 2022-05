Kenya-Présidentielle : William Ruto rallie Rigathi Gachagua à sa liste

Le vice-président du Kenya, William Ruto a porté son choix sur Rigathi Gachagua pour être son colistier à l’élection présidentielle du mois d’août 2022.

«Le consensus a désigné une personne qui a obtenu d’excellents points sur tous les paramètres d’évaluation (…) un débatteur astucieux avec une prodigieuse capacité de persuasion », a déclaré le candidat Ruto lors d’un point de presse tenu ce dimanche à Nairobi.

Rigathi Gachagua, a été l’assistant personnel de l’actuel président, Uhuru Kenyatta entre 2001 et 2006. Il fait toutefois l’objet d’accusations de corruption, dans une affaire en cours devant la justice, de quoi peut-être fragiliser le clan Ruto devant le principal adversaire pour ces élections : Raila Ondinga.

Cet ancien opposant et Premier ministre a le soutien du président sortant kenyan, Uhuru Kényatta, tandis que William Ruto se présente comme le candidat du petit peuple face aux dynasties politiques qu’incarnent MM. Kenyatta et Odinga, dont les pères furent respectivement président et vice-président du Kenya.