La Somalie a un nouveau-ancien président élu

Hassan Cheikh Mohamoud a été élu nouveau président de la Somalie, ce dimanche, lors du vote au parlement qui devait choisir l’un des trente candidats en lice, dont le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo.

Les députés et sénateurs somaliens ont départagé les 36 prétendants à la magistrature suprême lors d’un vote en trois étapes, dont la dernière a opposé les candidats Hassan Cheikh Mohamoud et Farmajo. Le premier a été finalement plébiscité par 214 voix sur un total de 327, contre 110 pour son adversaire.

Le nouveau Chef de l’Etat somalien est un habitué du poste. Il a déjà dirigé la Somalie de 2012 à 2017, avant d’être battu lors des dernières élections présidentielles par Farmajo.

Le nouveau président, Hassan Cheikh Mohamoud a aussitôt prêté serment ce dimanche en présence de son prédécesseur Farmajo, promettant de relever le défi sécuritaire, économique et humanitaire en Somalie. «Nous devons aller de l’avant et jamais en arrière, nous devons panser nos blessures», a-t-il déclaré.

Cette élection est l’épilogue d’un long et complexe processus électoral qui a pris plus d’un an de retard, émaillé de difficultés sécuritaires et logistiques.