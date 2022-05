Berlin restitue à la Namibie 23 artéfacts pillés durant la période coloniale allemande

Le musée ethnologique de Berlin en Allemagne a expédié ce lundi 30 mai, un lot de 23 artefacts, vers le Musée national de la Namibie, dans le cadre de recherches sur leurs origines et leurs explications.

Parmi ces articles, figurent un ancien récipient à boire à trois têtes, une poupée portant une robe traditionnelle et différentes lances, des accessoires pour cheveux et d’autres accessoires vestimentaires qui ont été pillés durant la période coloniale allemande en Namibie.

«Six de ces 23 artefacts proviendraient du génocide de 1904-1908 en Namibie», mais il faudra mobiliser les communautés pour rechercher leurs affiliations et s’en assurer, a expliqué le directeur adjoint des programmes de patrimoine naturel et culturel au sein du ministère namibien de l’Education et de la Culture, Boyson Ngondo.

Ces artefacts choisis par un panel d’experts de Namibie pour l’importance de leur valeur historique, culturelle et esthétique particulière, seront mis à la disposition des artistes et universitaires locaux pour des recherches.