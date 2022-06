La sécheresse accentue la faim dans la corne de l’Afrique

L’Organisation des Nations Unies (ONU) et les agences humanitaires ont renouvelé mardi leurs inquiétudes au sujet de la situation alimentaire dans la région de la Corne de l’Afrique, où des millions de personnes sont confrontées à une grave famine, dans un contexte de forte sécheresse.

Alors que la saison des pluies (mars à mai) s’achève, la sécheresse dans cette zone de l’Afrique s’avère être la plus dure jamais enregistrée, selon ces agences. Cette situation a un effet « dévastateur sur les moyens de subsistance et approfondit une urgence humanitaire en Éthiopie, en Somalie et dans certaines parties du Kenya, y compris un risque de famine en Somalie », indique un communiqué conjoint.

Pire, cette sécheresse s’est combinée à une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et des carburants, poussée à la hausse par la guerre en Ukraine, pour toucher des millions de personnes à travers le continent.

«La menace de la famine plane en Afrique de l’Est, après quatre saisons pluvieuses ratées», a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l’Organisation météorologique mondiale.

En Somalie par exemple, le nombre total de personnes ayant besoin d’aide humanitaire et de protection est passé de 5,9 millions en 2021 à 7,7 millions cette année, a précisé mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies.

L’ONU estime qu’«une intensification rapide des actions est nécessaire maintenant pour sauver des vies et éviter la famine et la mort» dans le continent noir.