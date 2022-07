Congo-Brazzaville : Un accord met fin à la grève illimitée des employés du secteur pétrolier

Le gouvernement de la République du Congo, est parvenu à la conclusion d’un accord avec les employés du secteur pétrolier national qui avaient entamé une grève illimitée, le 29 juin dernier, pour revendiquer des améliorations salariales.

L’accord mettant fin à la grève a été trouvé à l’issue d’une rencontre, à Pointe-Noire, entre la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier (FTPP) et le ministère d’Etat en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale.

Le compromis porte sur «la garantie de la protection des animateurs des sections syndicales d’entreprises et de tous les travailleurs qui ont suivi le mouvement de grève (…) ; le paiement des jours de grève et la reprise effective du travail dans l’ensemble du secteur pétrolier». Le texte fixe un délai de «six mois» pour la mise en œuvre des mesures prises lors de cette rencontre.

Les travailleurs du secteur pétrolier congolais revendiquent la revalorisation de leurs salaires, jugés trop bas par rapport à l’inflation que connaît leur pays où le pétrole représente plus de 80% des exportations. Ils réclament également une indemnisation pour les employés des entreprises contraintes de fermer pendant la pandémie de Covid-19.