Cameroun: Plus de 8,5 millions d’élèves en classe depuis ce 08 septembre pour le compte de l’année 2025-2026

La rentrée des classes est effective dans le primaire et dans le secondaire depuis ce 08 septembre au Cameroun, pour le compte de l’année académique 2025-2026.

L’effectivité de cette rentrée a été constatée, selon l’exécutif camerounais, dans les dix Régions du pays englobant les deux principales cités de l’Etat que sont Yaoundé et Douala (respectivement capitales politique et économique). «Plus de 8,5 millions d’élèves du primaire et secondaire ont repris les classes», ont assuré les autorités chargées de l’éducation dans ce pays d’Afrique centrale.

Cette rentrée 2025-2026 a coïncidé avec le lancement d’un mouvement d’humeur des syndicats d’enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. La fin de l’année académique 2025-2026 est projetée sur juin 2026.

Depuis environ 4 ans, l’écosystème éducatif camerounais fait face à une litanie cyclique de grèves d’enseignants réclamant habituellement «de meilleures conditions de travail et de rémunération».