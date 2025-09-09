Nouvelle vague d’immigrants secourus au large de la Mauritanie

Le ministère mauritanien de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a confié ce 08 septembre avoir secouru via ses garde-côtes, ce 07 septembre, «119 migrants clandestins trouvés à bord d’une pirogue au large d’Amhijrat, un village situé dans le nord de la Mauritanie».

La pirogue a failli chavirer à la suite d’une panne de moteur, «les passagers ont été évacués à Nouakchott, capitale mauritanienne, pour y recevoir des soins médicaux, conformément aux procédures en vigueur», ont tenu à indiquer en outre les autorités de ce vaste pays sahélien disposant d’une longue côte Atlantique (800 km).

Tout en déplorant cette nouvelle vague de voyageurs illégaux, le ministère mauritanien de la Pêche a détaillé que ce lot de migrants est composé de sujets «originaires d’Afrique subsaharienne, parmi lesquels on dénombre 14 femmes dont une enceinte».

Nouakchott fait remarquer que ces voyageurs ont «passé une semaine en mer après avoir quitté la Gambie le 1er septembre dernier, avec l’intention de rejoindre les îles Canaries, en Espagne».

La vague des migrants de ce type quittant les côtes ouest-africaines en direction de l’Espagne a beaucoup chuté en 2025 en comparaison avec 2024, selon des statistiques officielles espagnoles.