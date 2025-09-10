Eliminatoires du Mondial 2026: Le Sénégal de nouveau fixé sur son objectif dans la poule B

Les Sénégalais, au Stade des Martyrs de Kinshasa ce 09 septembre, ont réalisé un come-back remarquable, en arrachant une victoire clé dans la poule B des qualificatifs, devant la RDC.

Menés 1-2 à la mi-temps, les Sénégalais sont revenus à la marque en seconde mi-temps, et ont surtout arraché une victoire qui devrait être déterminante dans le sprint final pour une qualification au Mondial 2026.

Pape Matar Sarr a inscrit le 3è but des visiteurs qui leur permet dorénavant de totaliser 18 points, devant la RDC, 16 points. Les Congolais avaient ouvert la marque par l’intermédiaire de Cedric Bakambu à la 26è. Ils corseront l’addition à la 33è par l’entremise de Yoane Wissa.

Les 9è et 10è journées de ces éliminatoires s’annoncent décisives dans ce groupe B, avant l’entame de la phase de barrages dans la zone Afrique, dans le cadre de ces qualificatifs du Mondial 2026. Le Sénégal a disputé son dernier Mondial en 2022 au Qatar, en quittant la compétition à l’étape des 8è de finale, après une défaite contre l’Angleterre.