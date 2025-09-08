Madagascar: Nouvelle importante saisie de stupéfiants

La Gendarmerie de la Grande Ile a annoncé en fin de week-end écoulé une nouvelle importante saisie de drogue.

Cette saisie concerne une «cargaison de drogue d’un poids total de 1,5 tonne, répartie dans 102 sacs, et interceptée dans le District malgache de Bealanana (nord-ouest)», ont détaillé les autorités sécuritaires de la plus grande île d’Afrique.

La Gendarmerie malgache a confié dans la foulée que les présumés trafiquants ont réussi à s’échapper dans la brousse, «et cette drogue était destinée à être écoulée dans le district d’interception ainsi que dans plusieurs autres régions de l’île». Les autorités sécuritaires du pays informent en outre que le 05 septembre dernier, une autre opération similaire a eu lieu à Maevatanana (district voisin de Bealanana) où 213 kilos de drogue saisis lors de précédentes interventions ont été brûlés par la Gendarmerie».

Le trafic de stupéfiants constitue l’un des principaux fléaux sécuritaires auquel est confronté ce vaste pays insulaire africain.