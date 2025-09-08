Angola appelle à une stratégie commune pour des réparations historiques et un rapprochement Afrique-Caraïbes

Le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l’Union africaine, a plaidé dimanche à Addis-Abeba pour une justice réparatrice en faveur des Africains et de leurs descendants, estimant qu’une stratégie commune est indispensable pour transformer la douleur coloniale en force de développement.

S’exprimant à l’ouverture de la 2ᵉ Sommet Afrique-CARICOM, consacré aux réparations, il a rappelé que 2025 est l’année que l’Union africaine consacre à ce thème. Il a mis en avant les outils déjà créés, tels que le Mécanisme afro-caribéen de justice réparatrice et le Fonds mondial de réparation, qui visent à coordonner les politiques et à promouvoir des actions conjointes, politiques comme juridiques.

João Lourenço a également insisté sur la dimension économique du partenariat, citant l’installation du bureau de l’AfreximBank dans les Caraïbes, les forums commerciaux afro-caribéens et le protocole d’accord signé en 2024 entre les deux régions. Selon lui, ces avancées ouvrent la voie à des opportunités accrues en matière de commerce, d’éducation, de culture, de science et de transport, notamment avec l’ouverture prévue de vols directs et la facilitation des régimes de visas.

Il a proposé la création d’un Conseil de la jeunesse UA-CARICOM, estimant que les nouvelles générations doivent être au cœur de la construction d’un avenir commun.

Sur le plan international, le président angolais a alerté sur les défis auxquels les pays du Sud sont confrontés : crise climatique, insécurité alimentaire et énergétique, instabilité géopolitique et migrations forcées. Il a appelé à une réforme du système multilatéral, en particulier du Conseil de sécurité de l’ONU.

Enfin, João Lourenço a exprimé sa solidarité au peuple palestinien, dénonçant un “véritable génocide” et réaffirmant son soutien à la création d’un État palestinien.