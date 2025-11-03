Burkina Faso-cyclisme : Le Burkinabè Paul Daumont remporte la 36e édition du Tour du pays

Le cycliste burkinabè, Paul Daumont a remporté ce dimanche 2 novembre le «Maillot jaune» de la 36e édition du «Tour cycliste international du Faso. Il a été ovationné à son arrivée, par une grande foule euphorique rassemblée dans la capitale Ouagadougou.

La dernière étape de la 36e édition du Tour cycliste du Faso a été courue entre Saponé et Ouagadougou, en présence du Président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le départ de ce Tour 2025 qui est l’un des plus réguliers et professionnels en Afrique depuis plusieurs décennies, avait été donné le 24 octobre dernier.

Douze équipes représentant une dizaine de pays, dont notamment la Belgique, le Maroc, le Bénin, le Cameroun, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, ont pris part à cette compétition cycliste.

Les participants à ce Tour 2025 ont parcouru neuf régions du Burkina Faso, soit une distance totale de 2.086,07 km.