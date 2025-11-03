Le Pape Léon XIV se dit profondément préoccupé face à la violences au Soudan et en Tanzanie

Le chef de l’Eglise catholique romaine, le Pape Léon XIV a réitéré ce dimanche 2 novembre depuis la cité du Vatican à Rome, la capitale de l’Italie, son appel à un «cessez-le-feu et à l’ouverture urgente de corridors humanitaires au Soudan», en proie à une guerre civile sanglante depuis le 15 avril 2023.

« C’est avec une profonde tristesse que je suis les nouvelles tragiques qui nous parviennent du Soudan, en particulier de la ville d’El-Facher, dans le martyrisé Darfour du Nord», a-t-il ajouté lors de la prière de l’Angélus à place Saint-Pierre, au Vatican.

«Les violences aveugles perpétrées contre les femmes et les enfants, les attaques contre des civils sans défense et les graves obstacles à l’action humanitaire infligent des souffrances inacceptables à une population déjà épuisée par de longs mois de conflit. Je renouvelle mon appel solennel aux parties impliquées pour un cessez-le-feu et l’ouverture urgente de couloirs humanitaires», a souligné le Pape latino-américain et français.

Le souverain pontife a saisi la même tribune, pour dénoncer les violences électorales en cours en Tanzanie depuis le 29 octobre dernier. Le Pape Léon XIV a déploré les «souffrances inacceptables endurées par une population déjà épuisée par de longs mois de conflits ».

Léon XIV a par ailleurs, convié les fidèles à prier «pour la Tanzanie, où des affrontements ont éclaté à la suite des récentes élections, faisant de nombreuses victimes. J’exhorte chacun à renoncer à toute forme de violence et à privilégier le dialogue».