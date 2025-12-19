Gabon : une nouvelle figure à la tête du Sénat, symbole de renouveau institutionnel

Au Gabon, le Sénat a élu mercredi 17 décembre 2025 sa nouvelle présidente. Huguette Nyana Ekoume succède à Paulette Missambo, qui avait dirigé la Chambre haute durant les deux années de transition ouvertes après le coup d’État du 30 août 2023.

Comme lors de la transition, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a renouvelé sa confiance à une femme pour présider le Sénat. Militante du parti présidentiel, Huguette Nyana Ekoume est présentée comme l’une des figures du renouvellement de la classe politique gabonaise.

Juriste de formation, formée au Gabon, elle reste encore peu connue du grand public. Si elle n’a jamais exercé de mandat électif ni occupé de premier plan politique, elle cumule toutefois près de vingt années d’expérience au sein de la haute administration, un parcours qui a pesé dans son accession à ce poste stratégique.

À la tête du Sénat, la nouvelle présidente entend faire avancer le chantier de la décentralisation, l’une des réformes institutionnelles majeures attendues. Elle souhaite renforcer les pouvoirs des collectivités locales afin de rapprocher l’action publique des citoyens. « Nous allons poursuivre le travail déjà engagé par mes prédécesseurs pour parvenir à une décentralisation effective, gage d’une prospérité partagée avec nos populations », a-t-elle déclaré.

Sur le plan institutionnel, Huguette Nyana Ekoume occupe désormais l’une des plus hautes fonctions de l’État. Conformément à l’article 46 de la Constitution, le président du Sénat est appelé à assurer l’intérim du chef de l’État en cas d’empêchement définitif. Un rôle clé salué par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a rappelé sur X que « le Sénat représente les collectivités locales ».