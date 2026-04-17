Afrique/Football : Une nouvelle direction préside les destinées de la Fédération malienne

Mahazou Baba Cisset a été élu ce jeudi 16 avril, directeur de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) en remplacement de Mamoutou Touré lors d’une Assemblée Générale extraordinaire tenue à Bamako, la capitale malienne.

Elu par «69 voix pour, une contre et deux abstentions», l’actuel Président de l’Académie ABM Foot et promoteur du FC Malikura, Mahazou Baba Cisset va dorénavant diriger la FEMAFOOT pour un mandat de quatre ans. Il était seul candidat en lice, après le rejet de trois autres candidatures par la Commission électorale de cette Fédération.

Selon les traditions électorales des instances du foot international, le vote s’est déroulé sous la supervision de délégués de la FIFA, de la CAF, et de divers autres responsables du football ouest-africain.

Le scrutin de ce 16 avril intervient à la, suite de la démission de la majorité des membres du précédent Comité exécutif (COMEX) de la FEMAFOOT, au terme d’un «parcours jugé décevant des Aigles du Mali lors de la Coupe d’Afrique des nations, Maroc 2025», au cours de laquelle, le Mali avait été éliminé en quarts de finale par le Sénégal par 0-1.