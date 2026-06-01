Mali : Assimi Goïta remanie le commandement militaire après les revers sécuritaires d’avril

Le Mali a engagé une profonde réorganisation de sa hiérarchie militaire à la suite des attaques coordonnées du 25 avril 2026, revendiquées par le JNIM et le Front de libération de l’Azawad (FLA), qui avaient notamment coûté la vie à l’ancien ministre de la Défense, le général Sadio Camara.

Selon une édition spéciale du Journal officiel publiée le 29 mai, plusieurs officiers supérieurs ont été nommés à des postes stratégiques au sein des Forces armées maliennes et de la Force unifiée de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le général de brigade Makan Alassane Diarra prend désormais la tête de la Force unifiée de l’AES. Ancien sous-chef d’état-major chargé des opérations, il succède au général Daouda Traoré. Son expérience dans les opérations militaires de l’est du pays a pesé dans cette désignation.

Pour le remplacer à l’état-major général des Armées, les autorités ont choisi le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, jusque-là conseiller en stratégie. Le colonel-major Yacouba Sanogo hérite quant à lui du poste de conseiller stratégique auprès de l’état-major.

La réorganisation concerne également le terrain opérationnel. Le colonel-major Karim Traoré est nommé commandant du Théâtre Est, le colonel-major Didier Dembélé prend la direction du Théâtre Sud, tandis que le colonel Issa Bagayoko est chargé du Théâtre Centre.

Ces nominations s’inscrivent dans une série de mesures décidées après les attaques d’avril. Le président de la Transition, le général Assimi Goïta, a repris le portefeuille de la Défense, tandis que le général Oumar Diarra a été nommé ministre délégué chargé de ce secteur sensible.

À travers ce remaniement, Bamako cherche à renforcer sa capacité de réaction face à une menace sécuritaire grandissante et à améliorer la coordination entre les opérations nationales et celles menées dans le cadre de l’AES.