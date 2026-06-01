BAD: Acquis primordiaux des 61è Assemblées annuelles de l’institution tenues au Congo

Le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) a partagé ce 31 mai avec les médias les acquis majeurs pour l’économie du continent suite à la tenue des 61è Assemblées annuelles de l’institution (du 25 au 29 mai en terre congolaise).

Ces Assemblées annuelles de cinq jours se sont achevées avec une déclaration forte: les Conseils des Gouverneurs de l’institution «a fermement appuyé le président Sidi Ould Tah (patron de la BAD) pour la mise en œuvre de la vision stratégique de la Banque portée par les ‘Quatre points cardinaux’», a détaillé la direction de l’institution.

Les Gouverneurs ont également demandé au Dr Ould Tah «d’accélérer la réforme de l’architecture financière africaine afin de mobiliser à grande échelle des ressources pour le développement de l’Afrique dans le cadre de la NAFAD (Nouvelle architecture financière africaine pour le développement)», a complété la même direction.

Ces Gouverneurs ont également apporté «leur soutien aux réformes institutionnelles entreprises par Dr Ould Tah pour rendre la Banque plus agile, plus flexible et plus près des bénéficiaires sur le terrain, partout en Afrique».

«Le Conseil des Gouverneurs a approuvé et encouragé Dr Sidi Ould Tah à mettre en œuvre sa vision, ‘les Quatre points cardinaux’, pour renforcer la capacité d’action et d’influence de l’Afrique dans un monde plus en plus fragmenté», a complété Ludovic Ngatsé (ministre de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective du Congo, président des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la banque).

«Je tiens à saluer très chaleureusement l’expression du soutien clair, franc et massif que nous avons reçu» lors de ces Assemblées, s’est félicité Dr Ould Tah.

Le Président Ould Tah a assuré en outre que ce qui a été bâti à Brazzaville, «au-delà des chiffres, a été plus profond. Nous avons enclenché une dynamique d’action, une dynamique de transformation, une dynamique d’intégration», a-t-il insisté.

Plus de 4.000 participants venus de plus de 81 pays ont pris part à ces Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD.