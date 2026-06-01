Le Sénégal tient son candidat pour la Présidence de la Commission de la CEDEAO

Le gouvernement sénégalais a officiellement présenté la candidature du Général Birame Diop, actuel ministre sénégalais des Forces Armées, à la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a annoncé ce 31 mai dans un communiqué, le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Le Président Bassirou Diomaye Faye «soumettra cette candidature au prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO prévu le juillet 2026», précise la même source.

Le général Birame Diop dispose d’une solide expérience en matière de prévention et de résolution de conflits en Afrique et dans le reste du monde. Il a été chef d’état-major de l’Armée de l’air, chef d’état-major général des Armées au Sénégal et Conseiller militaire du Secrétaire Général des Nations Unies au sein du Département des opérations de paix.

Actuellement il est le titulaire du portefeuille des Forces armées du Sénégal depuis 2021, respectivement sous les Présidents Macky Sall et Diomaye Faye.

La diplomatie sénégalaise a défendu ce 31 mai son pedigree, en soutenant que son profil se démarqué par «une expérience militaire, institutionnelle et internationale, un atout pour renforcer l’efficacité de la Commission de la CEDEAO dans un contexte régional confronté à de nombreux défis sécuritaires et institutionnels».

Pour rappel, le 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria, la 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO avait attribué au Sénégal «le poste de Président de la Commission de l’institution pour la période 2026-2030». Une grande première pour le pays.