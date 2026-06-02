Le Nigeria et le Bénin inaugurent une ère dans le cadre de leur proximité géographique

Le Nigeria a mobilisé son personnel politique de premier plan pour accueillir le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni ce 1er juin à Lagos, pour sa première visite à l’étranger depuis son élection.

Romuald Wadagni a été accueilli au pavillon présidentiel de l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos par le gouverneur de l’État fédéré éponyme, Babajide Olusola Sanwo-Olu.

«La solennité de cet accueil traduit l’intérêt que les autorités nigérianes portent à l’avènement du nouveau leadership béninois et à la dynamique de renouveau qu’il incarne», a tenu à saluer le Présidence béninoise à cette occasion.

Durant ce bref déplacement, R. Wadagni a eu une rencontre de haut niveau à la Résidence du Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu. Les deux Chefs d’État ont eu «des entretiens approfondis portant sur les grands axes de la coopération bilatérale -sécurité, commerce, intégration régionale – dans un esprit de franchise et de vision partagée», a annoncé la Présidence du Bénin.

Le Bénin et le Nigéria entretiennent des liens d’interdépendance dans plusieurs domaines depuis de longues décennies, tels que les secteurs économique, culturel, etc. Cette visite vient «consolider et orienter vers de nouveaux horizons de partenariat» l’axe Cotonou-Abuja, assurent les nouvelles autorités du Bénin.

Ce déplacement envoie un «signal clair sur la doctrine d’action extérieure» du septennat du Président béninois de 49 ans: «une diplomatie de proximité, proactive et résolument tournée vers le renforcement de la souveraineté collective de l’Afrique de l’Ouest», ont expliqué la Présidence et le Protocole d’Etat du Bénin.

Le Nigeria, première économie d’Afrique occidentale, est le premier partenaire commercial du Bénin qui dépend largement de son grand voisin dans plusieurs domaines pour la survie de son économie reposant sur l’agriculture et les services.