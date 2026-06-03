Bénin : Romuald Wadagni tend la main aux États du Sahel

Neuf jours après son investiture, le président béninois Romuald Wadagni entame ce mardi une tournée au Niger et au Burkina Faso, marquant sa volonté de renouer le dialogue avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le chef de l’État est attendu à Niamey pour des échanges avec le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, avant de rejoindre Ouagadougou où il doit être accueilli dans l’après-midi par les autorités burkinabè.

Cette première offensive diplomatique intervient dans un contexte régional marqué par des relations parfois tendues entre le Bénin et certains pays sahéliens. Lors de son investiture le 24 mai dernier, Romuald Wadagni avait insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée face à la menace terroriste et aux défis sécuritaires communs en Afrique de l’Ouest.

La présence à cette cérémonie du Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, ainsi que des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, avait déjà été perçue comme un signe d’apaisement entre Cotonou et les membres de l’AES.

Les relations entre le Bénin et le Niger avaient été fragilisées après le changement de pouvoir à Niamey en juillet 2023, sur fond de désaccords politiques, de fermeture de frontière et d’accusations relatives à une présence militaire étrangère sur le territoire béninois.

Les visites de Niamey et d’Ouagadougou constituent ainsi les premiers grands gestes diplomatiques du nouveau président béninois envers le bloc sahélien. Elles pourraient ouvrir la voie à un rapprochement politique et sécuritaire entre Cotonou et les États de l’AES.