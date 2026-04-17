Congo-Brazzaville : Les priorités d’action promises par le président réélu, Denis Sassou Nguesso pour son 3è et dernier quinquennat

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce jeudi 16 avril à Brazzaville, la capitale, pour un nouveau quinquennat, après sa réélection lors de l’élection présidentielle du 15 mars dernier.

La cérémonie d’investiture s’est tenue au Stade de la Concorde de Kintélé de Brazzaville, en présence des juges de la Cour constitutionnelle, d’une foule de Congolais et de nombreux dignitaires africains.

Denis Sassou Nguesso a réaffirmé à cette occasion, «son engagement à respecter la Constitution et à préserver l’unité nationale, l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays». Il a émis de nouveau le vœu de «mettre en œuvre son programme axé notamment sur la diversification économique, le développement des infrastructures, l’agriculture, l’éducation et le système de santé».

«Le temps des joutes électorales s’efface désormais devant celui de l’unité nationale. Je suis le Président de tous les Congolais, sans exception. Fort du mandat que vous m’avez confié, je renouvelle ici, l’engagement solennel de ne jamais trahir votre confiance», s’est engagé l’ex-militaire devenu Chef d’Etat.

Aux yeux du Président Nguesso au pouvoir depuis 4 décennies, il est urgent de « maintenir la paix et la stabilité, ainsi que de promouvoir l’intégration régionale et la coopération en Afrique».

La cérémonie de prestation du serment a vu a présence de dirigeants africains, dont Paul Kagamé du Rwanda, Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine et Félix Tshisekedi de la RDC. La veille, le Président togolais, Jean-Lucien Savi de Tové, avait aussi rejoint le cortège des invités de marque à Kinshasa.