Le Roi Mohammed VI lance un ambitieux programme de développement urbain d’Agadir

Le Roi Mohammed VI a lancé, mardi, un ambitieux programme de développement urbain d’Agadir, qui s’étale sur la période 2020-2024 pour 6 milliards de dirhams (près de 600 millions d’euros), un projet structurant destiné à impulser une nouvelle dynamique à la ville pour en faire un pôle économique pour toute cette région du centre du Maroc.

L’objectif de ce programme d’envergure est de renforcer l’attractivité d’Agadir en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour assure une meilleure mobilité.

Le volet transport du programme comporte la réalisation de plusieurs projets, dont celui de la première ligne du bus à haut niveau de service sur un linéaire de 15,5 km.

Il s’agit aussi du décongestionnement de la ville, à travers la réalisation de la première tranche de la voie de contournement Nord-Est d’une longueur de près de 25 km, reliant l’aéroport d’Agadir Al-Massira au port commercial de la ville, l’aménagement d’ouvrages d’art et des nouvelles entrées de la ville à partir de cette future voie et l’élargissement et la réhabilitation de la voie expresse.

Agadir, qui est le deuxième pôle touristique du Maroc derrière Marrakech, verra également l’aménagement urbain de la zone touristique, notamment la réhabilitation de la corniche et la réalisation de divers équipements publics.

Autre volet de cet ambitieux programme, la préservation de l’environnement de la ville, par la création de nombreux espaces verts, dont les parcs de Tikiouine (28 ha), et Al Inbiâat (25 ha).

La promotion de la chose religieuse figure aussi dans le programme, à travers la protection et la valorisation du patrimoine de la ville et la promotion culturelle.