La BAD tient ses Assemblées générales annuelles pour la 1ère fois en mode virtuel

Les Assemblées générales annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’ouvrent ce mercredi 26 août 2020 en mode virtuel, sous le thème principal : «Comment mieux reconstruire l’Afrique après la pandémie de Covid-19».

Durant 48 heures, les 54 pays membres de la région Afrique et les 27 issus d’autres régions du monde vont débattre de la situation globale de la pandémie en Afrique et explorer les pistes de sortie pour le continent africain qui dénombre aujourd’hui plus de 1.200.000 cas positifs au Covid-19.

Le moment le plus attendu de ces Assemblées annuelles sera sans doute celui de l’élection d’un nouveau Président pour la BAD, après les dernières turbulences qu’a traversées le président sortant, le Nigérian Akinwumi Adesina.

Seul candidat en lice pour la présidence de la BAD, Akinwumi Adesina avait été accusé de manque d’éthique dans ses fonctions par d’anciens employés de la Banque. Mais il a été disculpé, d’abord par un Comité d’éthique de la BAD, puis par un panel d’experts qui ont mené une enquête indépendante, à la demande des Etats-Unis d’Amérique.

Suite à ces accusations, Akinwumi Adesina a toujours bénéficié du soutien des cadres de la BAD qui avaient exclu l’idée d’une démission véhiculée dans les médias. Il a eu aussi le soutien de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, son pays d’origine.