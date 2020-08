Un braconnier au Congo écope de 30 années de travaux forcés

Le braconnier Gérard Mombaza Mombembo, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), vient d’être condamné à 30 années de réclusion criminelle au Congo-Brazzaville voisin, où il a abattu illégalement des éléphants.

La justice congolaise l’a reconnu coupable d’«association de malfaiteurs, tentative de meurtre, abattage d’espèces protégées et chasse avec armes de guerre » dans la région de la Sangha dominée par de vastes étendues de forêts. L’homme sévissait notamment dans le parc national de Nouabalé Ndoki, ce qui lui a valu le surnom du «Boucher de Nouabalé Ndoki ».

Pour l’ONG WCS Congo, sa condamnation à 30 années de travaux forcés est «une grande première pour la lutte contre le braconnage et le trafic illicite des produits de la faune. Cela ouvre des opportunités de criminaliser les actes de braconnage et donc de punir encore plus sévèrement les braconniers».

Créé en 1993, le parc national de Noubalé Ndoki au Congo, classé patrimoine mondial de l’Unesco en 2012, fait partie du Tri national de la Sangha (TNS) qui regroupe aussi les parcs frontaliers de Zanga en Centrafrique et de Lobéké au Cameroun.