L’Afrique du Sud : déficit économique

L’Afrique du Sud a sombré plus profondément dans le territoire de spéculation après que les agences internationales de notation, Moody’s et Fitch Ratings, ont abaissé la note de crédit du pays.



Citant le Trésor sud-africain, le portail souligne que le choc de la pandémie de la Covid-19 a frappé l’Afrique du Sud à un moment difficile, notant que les récentes révisions à la baisse ont relégué l’Afrique du Sud à son plus bas niveau de notation de la part de ces grandes agences de notation depuis 1994.