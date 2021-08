Le tourisme africain à l’honneur du 2 au 4 septembre 2021 au cap-Vert

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) se donne rendez-vous du 2 au 4 septembre 2021 au Cap-Vert pour la 64ème réunion de sa Commission régionale africaine et la 2ème édition de son Forum mondial sur l’investissement en Afrique.

Accueillir ces événements de grande importance pour le monde touristique est une aubaine pour le Cap-Vert, pays où le tourisme est considéré comme le principal moteur de son économie.

L’archipel voudrait ainsi en profiter pour se faire connaître davantage et se positionner en Afrique et dans le monde, mais aussi pour briguer un second mandat au Conseil exécutif de l’OMT, et assumer «un rôle plus actif» au sein de la Commission régionale africaine de l’Organisation.

La cérémonie d’ouverture de la réunion de la Commission régionale de l’OMT sera présidée par le président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, tandis que le Premier ministre du pays, Ulisses Correia e Silva, ouvrira le Forum mondial de l’OMT sur l’investissement en Afrique.

Sont également inscrits à l’agenda, deux ateliers dédiés respectivement aux thèmes «Innovation et marketing numérique : Moteurs de l’innovation et de l’analyse pour accélérer la croissance du tourisme» et «Préparation à l’investissement des entreprises africaines».

Sont attendus à ce rendez-vous, plus de 200 participants nationaux et étrangers dont des ministres du Tourisme des pays africains, des investisseurs, des représentants des institutions financières internationales, des cadres supérieurs et des professionnels et spécialistes du tourisme.