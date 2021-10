Le Congo-Brazzaville et l’italien ENI s’engagent dans un projet de biocarburant à base de ricin

Le gouvernement de la République du Congo et le groupe pétrolier italien ENI, ont paraphé lundi un contrat portant sur un projet de production du biocarburant à base de ricin.

Le Gouvernent congolais parle d’un «excellent projet» et d’«un énorme investissement qui va créer beaucoup de richesses et d’emplois» environ 90.000 emplois directs, selon le ministère des Hydrocarbures.

Le projet sera exécuté en deux phases, dont la première devrait commencer dans quelques jours avec la culture du ricin durant la saison pluvieuse actuelle dans au Congo-Brazzaville, et va durer une année. Suivra la deuxième phase, celle de l’industrialisation du projet.

Pour le gouvernement congolais, ce projet est un grand pas dans sa transition énergétique et son ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, apprécie particulièrement le l’idée de produire «du carburant qui ne produit pas de carbone».

Le PDG d’Eni Congo, Claudio Descalzi, a salué pour sa part, «une étape de changement, de transformation dans l’histoire des hydrocarbures au Congo, une histoire très positive».