Les forces soudanaises débusquent de nouveaux terroristes à Khartoum

Les forces de sécurité du Soudan ont perdu un des leurs dans un nouveau raid lundi soir contre des cellules terroristes dans la capitale, Khartoum, a annoncé lundi dans un communiqué, le Service général du renseignement du Soudan (GIS).

Dans son communiqué, le GIS explique que l’intervention des forces de défense du pays a visé «deux sites appartenant à l’Etat islamique (EI) dans le quartier de Jabra, au sud de Khartoum», ajoutant que des échangé de tirs nourris ont eu lieu pendant plusieurs heures avec le groupe terroriste, qui s’était réfugié sur le toit d’un immeuble du quartier.

«L’opération a entraîné la mort de quatre terroristes et l’arrestation de deux autres sur le premier site, à l’intérieur d’un appartement. Deux autres terroristes ont été arrêtés sur le deuxième site», a ajouté le GIS, précisant qu’un membre des forces spéciales a été tué, tandis qu’un agent et un officier du GIS et un officier de la police ont été blessés durant ce raid.

Le 28 septembre, le GIS avait déjà annoncé que cinq de ses membres avaient été tués lors d’un assaut contre une maison abritant une cellule terroriste du groupe EI à Khartoum. L’affrontement a été ensuite revendiqué par le Mouvement pour le prêche et le combat, un nouveau groupe de terroristes qui s’est récemment autoproclamé au Soudan.