L’Afrique sur les plus hautes marches au marathon de Londres

Les athlètes africains ont raflé les hautes places ce dimanche au marathon de Londres, au Royaume-Uni, l’une des plus grandes courses du monde.

En 2 heures 17 minutes et 43 secondes de course, la Kenyane Joyciline Jepkosgei s’est adjugée la première place du marathon féminin. Elle est secondée par deux Ethiopiennes : Degitu Azimeraw (deuxième à 15 secondes), et Ashete Bekere (troisième à 35 secondes).

Déjà lauréate du marathon de New York en 2019, Joyciline Jepkosgei ajoute ainsi à son palmarès l’épreuve londonienne et un nouveau record personnel.

Côté masculin, c’est l’Éthiopien Sisay Lemma qui a brillé dans les rues de Londres pour arracher sa première victoire dans un marathon majeur. Les Kenyans Vincent Kipchumba et Mosinet Geremew complètent le trio de tête.

Le marathon de Londres, qui a célébré son 40ème anniversaire en avril 2021, a repris son parcours traditionnel de Blackheath à The Mall pour la première fois après une interruption de plus de deux ans due à la pandémie du covid-19. La compétition d’athlétisme a rassemblé plus de 30.000 participants.