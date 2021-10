La Covid-19 fait perdre à l’Afrique de l’Est 92% de ses revenus touristiques

En Afrique de l’Est, le tourisme n’a pas échappé aux impacts négatifs de la pandémie du coronavirus qui touche la région depuis mars 2020. Le dernier rapport de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) fait état d’une perte de 92% des revenus du secteur du tourisme à cause de la pandémie.

A la première exposition régionale du tourisme d’Afrique de l’Est organisée samedi dernier à Arusha, en Tanzanie, Peter Mathuki, secrétaire général de l’EAC, a établi l’amère constat selon lequel les arrivées des touristes dans la région sont passées de 6,98 millions avant la pandémie à 2,25 millions actuellement. Ce qui fait de ce secteur économique, le plus touché par la pandémie pour les six Etats de l’EAC.

Mais l’Afrique de l’Est ne désarme pas. Peter Mathuki affirme que «la région est à nouveau ouverte aux affaires», avec «bon espoir que des efforts collectifs et collaboratifs nous permettrons de rebondir et de revenir au niveau de performance d’avant la pandémie, et même de faire mieux dans un délai de moins de cinq ans».

L’EAC regroupe le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et l’Ouganda.