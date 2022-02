Niger : Projet Dorsale Nord du système d’échanges d’énergie électrique

Le président du Niger Mohamed Bazoum et son homologue du Ghana, président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Nana Akufo-Addo, ont lancé, récemment à Gorou-Banda (Niamey), le projet Dorsale Nord du système d’échanges d’énergie électrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEAO) ou West African Power Pool (WAPP).

L’objectif du projet d’interconnexion électrique Bénin-Burkina Faso-Nigeria-Niger est de permettre d’échanger de l’énergie électrique entre les quatre pays et avec les pays voisins auxquels ils sont interconnectés.

Cette ligne 330KV est d’une longueur de 875Km et relie le poste de transformation de Birnin Kebbi au Nigeria au poste de Ouagadougou Est, au Burkina Faso, en passant par les postes de Zabori et Gorou-Banda au Niger, et une bretelle reliant le poste de Zabori au poste de Malanville au Bénin. Une ligne de 33 Km sera construite à l’intérieur de la ville d’Ouagadougou.

D’un coût global de 568,2 millions dollars américains (USD), le projet est financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, l’Union européenne et une contrepartie du gouvernement fédéral du Nigeria.