Kenya : Risque des inondations à l’approche de la saison des pluies

Plus de 30.000 personnes vivant le long de la rivière Sabwani risquent d’être déplacées à cause des inondations, à l’approche de la saison des pluies.

Les experts ont appelé le gouvernement à envisager de construire des digues le long du fleuve qui déborde à chaque saison pluvieuse pour éviter une crise humanitaire.

Philemon Samoei, expert en gestion des catastrophes, a indiqué que les agences gouvernementales chargées de la prévention et de l’atténuation ont, à plusieurs reprises, échoué à prendre les précautions nécessaires, ce qui a entraîné des catastrophes majeures.

Les zones les plus touchées sont Namanjalala, Maridadi, Kobos et Kipsitwet, où des familles se sont par le passé retrouvées sans abri à cause de la montée des eaux de la rivière Sabwani ainsi que des eaux de ruissellement qui emportent leurs maisons.

Pour sa part, l’écologiste Kennedy Baroka a exhorté le gouvernement à adopter la terraformation qui consiste à réorganiser le terrain en créant des collines artificielles, des rivières, des ruisseaux et des lacs pour aider à endiguer le problème des inondations et des glissements de terrain.

Selon les données du gouvernement, les familles résidant le long des berges du fleuve sont à faible revenu et habitent pour la plupart des maisons construites en torchis.