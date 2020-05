Algérie-Hirak : Alger rappelle son ambassadeur à Paris

L’ambassadeur d’Algérie en France a été rappelé d’urgence ce mercredi à Alger, pour « consultation », faisant craindre un nouvel épisode de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Le rappel de l’ambassadeur algérien est consécutif à la diffusion par des médias français, de documentaires télévisés sur le mouvement « Hirak » de contestation anti-régime, allusion faite aux documentaires «Algérie mon amour » et « Algérie : Les Promesses de l’Aube », diffusés mardi soir respectivement sur France 5 et La Chaîne Parlementaire (LCP).

Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères explique que « le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises (…), sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l’Armée nationale populaire (ANP), et sa composante, la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) ».

La diplomatie algérienne dénonce ce qu’elle appelle les « intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l’avènement de relations apaisées entre l’Algérie et la France ».

Pour rappel de nombreuses personnalités et ONG algériennes et internationales sont monté au créneau pour dénoncer la détention arbitraire de nombreux journalistes et militants du Hirak ainsi que la censure de plusieurs médias indépendants en Algérie.