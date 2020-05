Zimbabwe : Les enseignants pas prêts à reprendre les cours

Au Zimbabwe, le corps des enseignants n’est pas prêt à reprendre les classes dès la mi-juin, comme annoncé par le Gouvernement et leurs syndicats estiment que les conditions ne sont pas remplies pour cette reprise et réclament des préalables.

Les quelques 136.000 enseignants du Zimbabwe souhaitent que leur Gouvernement reporte la réouverture des écoles jusqu’à ce que l’épidémie du nouveau coronavirus soit « complètement maîtrisée ».

Les syndicats demandent que les autorités procèdent au dépistage rapide de tous les élèves et personnels des écoles et qu’il verse des indemnités de risque aux enseignants avant d’autoriser la réouverture des écoles. Ils réclament également « des équipements de protection individuelle, des kits de test, des thermomètres et des désinfectants » pour l’ensemble des écoles du pays.

Les 4,6 millions d’élèves du Zimbabwe devraient normalement retourner à l’école d’ici la mi-juin et les universités d’État rouvriront le 1er juin, selon une récente annonce du Chef de l’Etat, Emmerson Mnangagwa. Le pays ne compte que 132 cas de contamination au covid-19, dont 25 guérisons et 4 décès.