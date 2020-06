Le prédisent nigérian Buhari soutient le président de la BAD, Akinwumi Adesina

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari vient d’annoncer son soutien à son compatriote, le président de la Banque Africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, faisant l’objet d’accusations de mauvaise gestion.

Sur le réseau social Twitter ce mardi, le président Buhari a écrit que son pays « soutient avec ferveur Akinwumi Adesina dans sa la réélection au poste de président de la Banque africaine de développement (…) Nous allons collaborer avec tous les dirigeants et les parties prenantes de la BAD pour nous assurer qu’il soit réélu ».

En avril, un groupe de personnes anonymes se présentant comme étant d’anciens employés de la BAD ont porté plainte contre le président Akinwumi Adesina, l’accusant de « comportement contraire à l’éthique, enrichissement personnel et favoritisme ».

Le Nigérian a été disculpé début mai, dans un rapport du Comité d’éthique de la BAD qui a conclu à l’issue d’une enquête interne, que l’accusation «ne reposait sur aucun fait objectif et solide». Mais les USA mettent la pression sur l’institution, exigeant une enquête « indépendante et approfondie » pour faire la lumière dans ce dossier où les accusations sont « trop précises et détaillées » pour être prises à la légère, selon Washington.

Fin mai, la présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, Nialé Kaba a indiqué que l’institution n’a pas encore décidé si elle allait accéder à la demande des USA d’une enquête indépendante et que dans «aucun cas, il n’a été demandé au président (Adesina) de démissionner », alors que certains médias avaient évoqué une possible mise à l’écart.