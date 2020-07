Coronavirus : Le gouvernement de l’eSwatini en isolement

L’ensemble du gouvernement de l’eSwatini (ancien Swaziland) s’est mis en isolement ce dimanche, après que le ministre des Transports et des Travaux publics, Ndlaluhlaza Ndwandwe, ait été testé positif au coronavirus.

«Tous les membres du gouvernement vont s’isoler, avec effet immédiat, et vont travailler depuis leur domicile», a annoncé le porte-parole du gouvernement, Sabelo Dlamini, dans un communiqué.

En avril dernier, la presse sud-africaine avait fait circuler des informations selon lesquelles le roi de l’eSwatini, Mswati III, était atteint de la Covid-19, des rumeurs aussitôt démenties par le ministre des Affaire étrangères, Thuli Dladla, qui a dénoncé des informations «très diffamatoires».

L’eSwatini est la dernière monarchie absolue d’Afrique et est co-dirigée par le roi Mswati III et sa mère. En 2018, le pays a changé son nom, Swaziland, pour s’appeler aujourd’hui, eSwatini. On y dénombre près de 1.000 cas positifs au coronavirus, 547 guérisons et 13 décès.