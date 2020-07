Covid-19 : Le président du Ghana se met en isolement

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo a décidé de se mettre à l’isolement pour une durée de 14 jours, par mesure de précaution suite à la découverte d’«au moins un cas positif» à la Covid-19 dans son «entourage immédiat».

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche, la présidence à Accra affirme que le président a été testé «négatif» au coronavirus, mais il a « choisi de prendre cette mesure par excès de prudence » conformément aux protocoles de sécurité de la COVID-19 dans le pays, et qu’il continuera à travailler à distance, durant cette période.

Aucun détail n’a été fourni sur le cas positif, ni s’il s’agit de l’entourage professionnel ou familial du chef de l’Etat. La présidence n’est pas non plus précise sur le nombre de cas, surtout que son communiqué parle d’«au moins une personne dans l’entourage immédiat» du dirigeant intrigue l’opinion.

Le Ghana est le second pays qui enregistre le plus grand nombre de contaminations à la Covid-19 en Afrique de l’Ouest, derrière le Nigeria. Il compte un total de 20.085 patients contaminés, dont 14.870 guéris et 122 décédés.

Vendredi dernier, le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie, Carlos Kingsley Ahenkorah, a été contraint de démissionner pour avoir violé les mesures d’auto-isolement après avoir été testé positif au coronavirus.