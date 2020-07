RDC : Le président de la Cour constitutionnelle nie avoir démissionné

En République Démocratique du Congo (RDC), le président de la cour constitutionnelle vient de nier avoir rendu son tablier, alors que le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, a officiellement pris acte de sa démission ce mardi.

Pourtant ce mardi, le directeur de cabinet intérimaire de la présidence a adressé une correspondance au Conseil supérieur de la magistrature pour accuser réception d’un procès-verbal dans lequel le Conseil validait la démission du président de la Cour constitutionnelle, le juge Bénoit Lwamba Bindu.

Mais, coup de poker : la lettre de démission serait fausse, affirme l’avocat du juge Bénoit Lwamba Bindu, affirmant que son client « n’a jamais démissionné ». « Il n’y pas démission parce que celle-ci a été démentie par le président de la Cour constitutionnelle. Il s’en suit que les actes qui ont été posés en vertu de cette prétendue démission sont caducs. Le président reste en place », a déclaré l’avocat, Me Théodore Ngoyi.

Le juge Bénoit Lwamba Bindu serait lui-même en Europe « depuis quelques temps pour des soins médicaux » et « quand il va revenir, il aura la liberté de dire si oui ou non il a démissionné. Pour le moment, nous avons sa lettre qui dit qu’il n’a pas démissionné », précise Me Ngoyi.