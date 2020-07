Le CIO reporte les JO de la jeunesse 2022 au Sénégal à 2026

Le Comité international olympique (CIO) et les autorités sénégalaises ont décidé ce mercredi, le report à 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse qui étaient prévus en 2022 au Sénégal.

Ce report est la conséquence de la pandémie de coronavirus qui frappe la planète depuis le début de cette année, et qui a bouleversé plusieurs programmes tant sportifs, culturels, politiques qu’économiques.

«Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux comités nationaux olympiques et aux fédérations internationales de mieux planifier leurs activités, qui ont été fortement affectées par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à 2021, par les reports consécutifs d’autres évènements sportifs internationaux, et par les conséquences de la crise de santé mondiale sur les volets opérationnels et financiers», lit-on dans le communiqué du CIO.

Les Jeux olympiques de la jeunesse sont une occasion pour les athlètes de 14 à 18 ans, de présenter au monde, leurs talents. Ils sont organisés tous les deux ans. Dakar 2022 devrait être la première édition sur le continent africain.