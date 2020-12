Addis-Ababa annonce la fin des hostilités et le début de la reconstruction au Tigré

Les autorités éthiopiennes ont annoncé ce lundi avoir entamé une nouvelle phase de leur intervention en Tigré où leur armée a mené des offensives depuis le 04 novembre 2020.

Dans une déclaration officielle ce 07 décembre, le gouvernement fédéral d’Addis-Ababa affirme que les affrontements militaires sont terminés dans cette région du nord du pays et qu’il se concentre sur l’aide humanitaire, le retour à la normale et la reconstruction des infrastructures endommagées lors des combats.

« Actuellement, la tâche principale du gouvernement est de rétablir l’ordre public, garantir l’accès illimité de nos citoyens des zones touchées à l’aide humanitaire et réinstaller ceux ayant été contraints de franchir les frontières et rétablir les services de transport et des communications », indique un communiqué des services du Premier ministre Abiy Ahmed.

Le texte annonce également l’ouverture de procédures judiciaires contre les chefs du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) en Tigré, qu’Abiy Ahmed accuse d’avoir défié son autorité.

Selon Addis-Ababa, le TPLF est «défait et est en déroute, avec des capacités insignifiantes et insuffisantes pour entamer une insurrection» et ses chefs sont toujours en fuite. Mais des sources parlent de combats encore en cours dans plusieurs zones de la région dissidente du Tigré.