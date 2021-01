RDC : La Guinéenne Bintou Keita prend les commandes de la Monusco

La Guinéenne Bintou Keita va diriger désormais la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). Elle a été nommée à ce poste ce 14 janvier, par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

En plus de diriger la Monusco, Bintou Keita sera également Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Onu en RDC. Elle prendra fonction en février prochain, à la fin du mandat de l’Algérienne Leila Zerrougui.

Elle sera la seconde femme et la première femme originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne à diriger la MONUSCO, la plus importante opération de paix de l’ONU dans un pays francophone, créée en 2010.

Bintou Keita cumule une trentaine d’années d’expérience au sein du système des Nations Unies, où elle a œuvré notamment dans les domaines de la paix, la sécurité, le développement, l’humanitaire et les droits de l’Homme. Ces deux dernières années, Mme Keita a occupé les fonctions de Sous-Secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique, un poste commun à deux départements du Secrétariat des Nations Unies : celui des affaires politiques et de consolidation de la paix et celui des opérations de paix. Auparavant, elle avait occupé les fonctions de Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix, de novembre 2017 à décembre 2018.