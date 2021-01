L’Afrique officiellement confrontée aux nouveaux variants du Covid-19

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de déclarer que le continent africain est désormais confronté aux nouveaux variants du Covid-19 dont les premières souches ont été découvertes en Afrique du Sud.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique explique qu’aujourd’hui, le nouveau variant du virus appelé «501Y.V2» circule dans au moins une vingtaine de pays en Afrique, dont récemment le Botswana, la Gambie et la Zambie. De son côté, le Nigéria mène également d’autres enquêtes sur un autre variant identifié dans des échantillons collectés en août et en octobre 2020.

Selon l’OMS, le nombre de cas en Afrique n’a cessé d’augmenter depuis la mi-septembre, avec une hausse plus marquée à partir de la fin du mois de novembre. «En moyenne, plus de 25.000 cas ont été signalés chaque jour entre le 28 décembre 2020 et le 10 janvier 2021. Il s’agit d’une hausse de près de 40% en comparaison au pic des 18.000 cas quotidiens recensés sur deux semaines en juillet 2020», indique le Bureau Afrique de l’agence onusienne.

Et ces chiffres pourraient encore augmenter dans les jours à venir, en raison des voyages, des rassemblements et des festivités qui ont eu lieu pendant les vacances de Noël et du nouvel an, prévient l’OMS qui a invité les pays africains à «ne pas relâcher la vigilance».