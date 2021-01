UA : Le COREP achève sa 41ème session ordinaire

La 41ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) de l’Union africaine (UA) s’est achevée ce jeudi 21 janvier à Addis-Ababa sur un nouvel appel à renforcer les efforts dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et à une réforme institutionnelle de l’UA.

Durant les travaux qui se sont tenus les 20 et 21 janvier, le COREP a salué les efforts fournis par l’Afrique dans ce contexte difficile, à la fois pour résister à la pandémie et pour continuer à avancer dans d’autres domaines.

«En dépit de la COVID-19, l’Afrique a fait preuve d’une incroyable détermination en menant et en concluant des négociations virtuelles sur des questions complexes et difficiles de l’ALECA (Accord de libre-échange continental africain), ce qui a conduit au succès du Sommet extraordinaire de Johannesburg le 6 décembre 2020. Il est absolument important de travailler à la mise en œuvre de toutes les décisions prises lors du Sommet », a apprécié le Sud-africain Edward Xolisa Makaya, président en exercice du COREP.

Cette réunion du COREP s’est tenue en prélude à la 34ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA prévue les 6 et 7 février 2021 sous le thème «Arts, Culture et patrimoine: leviers pour construire l’Afrique que nous voulons».

Un thème important, selon le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, car «il va de pair avec tout le mouvement pour la réforme institutionnelle du bloc (…) et la Culture est le principal marqueur de l’identité et, à travers elle, nous savons qui nous sommes vraiment».