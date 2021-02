La RDC a son nouveau Premier ministre

Jean-Michel Sama Lukonde vient d’être nommé nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC), en replacement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, destitué fin janvier par le Parlement.

Le nouveau Chef du gouvernement congolais est un proche de l’ancien gouverneur provincial, Moise Katumbi, qui avait déjà occupé le ministère en charge des Sports. Jusqu’à sa nomination, il était Directeur général de la société publique minière Gécamines, fleuron industriel du pays, après avoir été Administrateur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC.

Sa nomination consacre définitivement la fin de la coalition entre le FCC de l’ancien président Joseph Kabila et CACH de Félix Tshisekedi et est censée répondre aux nombreux enjeux politiques actuels en RDC, notamment installer un gouvernement consensuel, stable et homogène, capable tirer le pays vers l’avant.

Autre enjeu de taille pour le prochain Gouvernement Lukonde, ce sera la question sécuritaire, notamment dans l’est du pays et dans le Katanga, région qui a pesé dans le choix du Premier ministre. Le président « Félix Tshisekedi ne souhaite pas que cette zone échappe à son contrôle », confie un de ses conseillers.