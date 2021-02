Khartoum rappelle l’ambassadeur en Ethiopie pour consultations

Les tensions entre l’Ethiopie et le Soudan s’enlisent davantage, avec la décision de Khartoum, ce mercredi, de rappeler son ambassadeur accrédité à Addis-Ababa.

A Khartoum, l’on explique que l’ambassadeur a été rappelé « pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes », et qu’il s’agit d’« une procédure diplomatique courante lorsqu’il y a des développements dans les relations entre deux pays».

Le porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères, Mansour Boulad, précise d’ailleurs que l’ambassadeur « retournera à son poste que lorsque que les consultations seront terminées».

La décision de Khartoum intervient au milieu de tensions croissantes entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est, au sujet de la région frontalière d’El-Fashaga, où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan.

Le Soudan et l’Ethiopie se disputent cette région frontalière de quelque 250 km2 de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux Etats. Dimanche, le Soudan a accusé l’Ethiopie d’avoir autorisé ses troupes à entrer sur son territoire, un acte d’«agression» et de d’«escalade regrettable», selon Khartoum.