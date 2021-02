Les exportations des pays de la CAE en hausse au dernier trimestre 2020

Les exportations des pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), ont bouclé l’année 2020 sur une note positive, d’après un rapport des Nations Unies publié ce mardi 17 février 2021.

Le rapport a été produit par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, en collaboration avec Trade Mark East Africa (TMEA) et le Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA).

Il se fonde sur l’analyse des performances de la région en matière de commerce de marchandises en ces temps de perturbation sans précédent du commerce mondial, et révèle qu’au troisième trimestre de 2020, «la plupart des exportations des Etats partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est ont dépassé leurs niveaux de 2019 ». La CAE regroupe le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda.

Directeur de la recherche et de l’apprentissage au TMEA, Anthony Mveyange explique que « la reprise des exportations régionales ne dépend pas uniquement des exportations de minéraux ».

Pour preuves, il cite le Kenya qui «a connu une augmentation des exportations de produits manufacturés, en particulier dans les secteurs des fournitures industrielles et des biens d’équipement», ou encore la Tanzanie et les autres pays enclavés de la région qui ont connu une hausse des exportations d’or et de produits transformés.