Coronavirus : L’Afrique compte désormais plus de 100.000 morts

La pandémie du coronavirus a officiellement tué plus cent mille personnes en Afrique, un an après l’arrivée de la maladie sur le continent noir.

Au matin de ce vendredi 19 février 2021, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) signale un total de 100.294 décès liés à cette pandémie dont les premiers cas mortels ont été signalés en Afrique courant mars 2020.

L’Afrique est aujourd’hui la zone la moins touchée au monde par la pandémie, mais les décès liés au virus Covid-19 y sont à la hausse ces derniers temps, où la majorité des pays du continent font face à une seconde vague de contamination au virus.

La semaine écoulée, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait tiré la sonnette d’alarme, faisant remarquer une hausse de 40% des décès liés au Covid-19 durant les 28 derniers jours.

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud signale le plus grand nombre de décès sur le continent, avec 48.478 morts, suivie de l’Egypte et le Maroc avec respectivement 10.150 et 8.517 décès. Côté contaminations, l’Afrique totalise 3.796.354 cas positifs, dont 3.346.404 guérisons.